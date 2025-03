Od poniedziałku przez dwa dni uczestnicy Europejskiego Kongresu Samorządowego dyskutować będą o rozwoju miast i regionów oraz finansowaniu inwestycji.

Europejski Kongres Samorządowy start

W ramach zaczynającej się dziś w Mikołajkach imprezy zaplanowano ponad 250 wydarzeń. Przez dwa dni dyskutować będą liderzy samorządowi, przedstawiciele administracji centralnej, świata biznesu, kultury, nauki oraz trzeciego sektora. W sumie ponad 2,5 tys. osób, w tym ponad 500 gości z zagranicy.

Tegoroczny program Kongresu skupi się na sześciu obszarach, takich jak polityka i bezpieczeństwo, inwestycje i innowacje, kultura i turystyka, zrównoważony rozwój, finanse i gospodarka oraz zdrowie i społeczeństwo. Pierwszego dnia w ramach panelu „Regiony - balast czy motor napędowy rozwoju Europy?” zostanie poruszony temat roli nauki w rozwoju regionalnym. Będzie można dowiedzieć się o tym, jak dziś edukacja wyższa i badania naukowe mogą wspierać lokalne i regionalne inicjatywy gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Zaproszeni goście opowiedzą też o współpracy uczelni z sektorem gospodarczym oraz instytucjami samorządowymi. Będzie też mowa o wpływie różnorodności gospodarczej oraz specjalizacji regionów na stabilność i konkurencyjność Europy.

Samorządy muszą się chronić

Nie da się mówić o bezpieczeństwie państwa i samorządów bez dbałości o sferę cyfrową. Tymczasem szacuje się, że ofiarami niemal 44 proc. ataków ransomware są władze lokalne, a w latach 2020-2022 liczba cyberataków na miasta i gminy wzrosła niemal o 100 proc. O tym, co w tej sytuacji mogą zrobić samorządy, jak zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo, jaką rolę odegra Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, rozmawiać będą eksperci podczas panelu „Samorząd odporny na hakerów. Rola regionów w krajowym ekosystemie cyberbezpieczeństwa”.

Europejski Kongres Samorządów to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń, ale też do nawiązania międzynarodowych kontaktów. Szczególnie, że w tym roku nacisk został położony na współpracę transgraniczną oraz wymianę dobrych praktyk między samorządami z różnych krajów w Europie.

W gronie przedstawicieli polskiego rządu będzie m.in. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji; Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu oraz Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.

Świat samorządów reprezentować będzie Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, czy Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. Natomiast wśród zagranicznych gości są Ernad Suljević, minister rozwoju regionalno-inwestycyjnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Czarnogórze, Karl Sander, wiceburmistrz Tallina, czy Francesco Tufarelli, dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we Włoszech.

Głównym partnerem X Europejskiego Kongresu Samorządów jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.