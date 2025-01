Czas na złożenie wniosku o tańszą energię elektryczną dobiega końca. Uprawnione podmioty mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 693 zł/MWh, ale muszą spełnić ważny warunek. Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2025 roku na nowym formularzu. Po upływie tego terminu możliwość skorzystania z maksymalnej ceny energii zostanie zamknięta.

Od 2024 roku obowiązują przepisy, które mają ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej. Dotyczą one zarówno gospodarstw domowych, jak i podmiotów użyteczności publicznej. Dzięki nowelizacji ustawy z 27 listopada 2024 r. odbiorcy uprawnieni mogą liczyć na preferencyjne stawki za prąd. Kluczowe jest jednak spełnienie formalnych wymagań, w tym złożenie stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie. A ten upływa już 31 stycznia 2025 roku.

Kto może skorzystać z tańszej energii?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 listopada 2024 r., jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty wrażliwe mają prawo do skorzystania z maksymalnej ceny energii wynoszącej 693 zł/MWh. Jest to istotne wsparcie dla instytucji publicznych, które mogą w ten sposób ograniczyć wydatki związane z rosnącymi kosztami energii.

Ważne informacje:

Stawka ta obowiązuje do 31 marca 2025 roku .

. Warunkiem jest złożenie nowego oświadczenia do 31 stycznia 2025 roku .

. Brak wniosku oznacza brak prawa do niższej ceny energii .

. Gospodarstwa domowe mają zagwarantowaną maksymalną cenę 500 zł/MWh netto do końca września 2025 roku.

Dopłaty do prądu 2025. Czym są podmioty wrażliwe?

Złożenie wniosku w terminie do 31 stycznia dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (a więc: gmin, powiatów i województw) oraz podmiotów wrażliwych. Podmioty wrażliwe to instytucje i organizacje, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i wymagają szczególnej ochrony przed wzrostem cen energii. Zgodnie z ustawą, do tej grupy zaliczają się m.in.:

Placówki oświatowe – szkoły, przedszkola i żłobki,

– szkoły, przedszkola i żłobki, Placówki medyczne – szpitale, przychodnie i hospicja,

– szpitale, przychodnie i hospicja, Instytucje pomocy społecznej – domy opieki, ośrodki pomocy społecznej,

– domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, Jednostki kultury – biblioteki, muzea, teatry,

– biblioteki, muzea, teatry, Podmioty świadczące usługi komunalne – wodociągi, oczyszczalnie ścieków, transport publiczny.

Ustawodawca uznał, że stabilność działania tych instytucji ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, dlatego zapewnił im możliwość skorzystania z mechanizmów osłonowych, takich jak preferencyjna cena energii.

Ostateczny termin na złożenie wniosku – 31 stycznia 2025 r.

Minister Klimatu i Środowiska uchylił obowiązujące dotąd rozporządzenie z 7 sierpnia 2024 r., zmieniając wzór oświadczenia, na podstawie którego dostawcy energii stosują ograniczenia cenowe. W efekcie wszystkie dotychczas złożone dokumenty stały się niewystarczające, a odbiorcy muszą ponownie zadbać o formalności.

Oświadczenie można składać w dwóch formach:

Papierowej – osobiście lub pocztą.

– osobiście lub pocztą. Elektronicznej – wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty. Dokument można przesłać drogą e-mailową.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych operatorów energii. Warto pamiętać, że brak terminowego złożenia dokumentu oznacza brak możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki.

Zwolnienie z opłaty mocowej – dodatkowa ulga dla gospodarstw domowych

Kolejnym mechanizmem ochronnym wprowadzonym przez ustawodawcę jest zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej dla punktów poboru energii o napięciu do 1 kV. Ten przywilej obowiązuje do połowy 2025 roku, a środki na jego realizację pochodzą z funduszu COVID-19. Dzięki temu obciążenia związane z rachunkami za prąd dla gospodarstw domowych będą nieco mniejsze.

Jednocześnie przedsiębiorstwa energetyczne, w tym sprzedawcy z urzędu, są zobowiązane do złożenia wniosków o zmianę taryf do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin na spełnienie tego obowiązku mija 30 kwietnia 2025 roku.