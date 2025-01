Czy instytucje organizujące nabory na środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nadal mogą korzystać wyłącznie z systemu CST2021 w kontaktach z ostatecznymi odbiorcami wsparcia? A może jednak od 1 stycznia e-doręczenia zyskały pierwszeństwo nad tym systemem?

Nie. E-doręczenia, czyli wdrażany z trudami już od kilku lat system obiegu elektronicznej korespondencji, nie zawsze ma pierwszeństwo przed innymi środkami komunikacji. Przykładem są właśnie postępowania z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Potwierdza to w rozmowie z DGP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zapytaliśmy o skuteczność doręczeń korespondencji za pośrednictwem administrowanego przez ten urząd Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (w skrócie: CST2021) od 1 stycznia 2025 r., od kiedy e-doręczenia muszą stosować co do zasady podmioty publiczne.

Przypomnijmy: na system CST2021 składają się aplikacje umożliwiające przeprowadzanie konkursów dofinansowywanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), obsługę umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem oraz rozliczanie projektów. Jedną z funkcji systemu, z której mogą korzystać urzędy i inne jednostki publiczne prowadzące nabory, jest doręczanie korespondencji podmiotom ubiegającym się o wsparcie (np. wyników oceny złożonych wniosków).

Pytanie o status CTS2021

Zadaliśmy pytanie ministerstwu, bo instytucje organizujące nabory mają wątpliwości, czy od 1 stycznia br. nadal mogą stosować w korespondencji wyłącznie CST2021 albo czy mogą stosować go wymiennie z e-doręczeniami. Takie wątpliwości ma np. Agencja Badań Medycznych – państwowa osoba prawna organizująca konkursy finansowane z KPO. Postanowiła ona, że w systemie CST 2021 potencjalni beneficjenci mogą głównie składać wnioski o przyznanie publicznego wsparcia. Z kolei decyzja o wynikach oceny jest doręczana wnioskodawcom za pośrednictwem elektronicznej platformy administracji publicznej (ePUAP). Wątpliwości wywołuje bowiem to, czy system CST2021 jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 39 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Dlaczego to ważne? Otóż zgodnie z art. 14lzf ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – a to ta ustawa reguluje procedurę przeprowadzania naborów finansowanych z KPO – do postępowania w zakresie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem oraz ponownej oceny przedsięwzięcia stosuje się przepisy k.p.a. dotyczące doręczeń i sposobu obliczania terminów. Tymczasem art. 39 par. 1 k.p.a. wymaga, aby w pierwszej kolejności podmiot publiczny przekazywał korespondencję za pośrednictwem systemu e-doręczeń albo na konto w systemie teleinformatycznym organu, albo w siedzibie organu. W świetle tych regulacji skuteczne doręczenie korespondencji przy użyciu CST2021 jest możliwe tylko przy założeniu, że omawiany system jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu przepisów art. 39 k.p.a.

Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odpowiedzi wskazało, że rzeczywiście zgodnie z przepisami system e-doręczeń powinien stanowić podstawowy kanał przekazywania korespondencji przez podmioty publiczne zobowiązane do dokonywania przesyłek zgodnie z k.p.a., ale jednocześnie zauważyło, że przywołany art. 39 par. 1 k.p.a. przyznał równorzędny status „innym systemom teleinformatycznym organów” oraz „przekazaniu korespondencji w siedzibie organu”. Potwierdziło jednocześnie, że CST2021 jest systemem teleinformatycznym, którego w sprawach dotyczących realizacji KPO można używać do przekazywania korespondencji zgodnie z k.p.a., o ile o tej ścieżce kontaktu poinformuje się wnioskodawców w dokumentacji konkursowej udostępnianej przed przystąpieniem zainteresowanych podmiotów do naboru.

– Kwestia korespondencji z odbiorcą jest unormowana w regulaminie naboru i umowie o dofinansowanie. Strony mogą umówić się w sprawie tego, jakiego systemu teleinformatycznego używają – usłyszeliśmy w Biurze Komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Oczywiście regulamin i umowa muszą być też zgodne z prawem, czyli przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – dodaje biuro.

A zatem skoro CST2021 jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu k.p.a., to podmiot publiczny, który ma ów system, w sprawach z zakresu realizacji KPO może korzystać wyłącznie z niego. Jeśli zaś zarówno ma system CST2021, jak i wdrożył już e-doręczenia – może korzystać z tych systemów jako równorzędnych. Inaczej mówiąc: w ocenie resortu doręczanie przesyłek przy wykorzystaniu CST2021 jest równorzędne z wysyłaniem korespondencji przez system e-doręczeń. ©℗