2 tys. zł będzie wynosił jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, którzy pracują przy przyznawaniu pomocy finansowej osobom poszkodowanym przez powódź.

Jego wprowadzenie przewiduje jedna z poprawek, które przyjęli posłowie w trakcie prac nad projektem nowelizacji ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 654). Zgodnie z nią wynoszący 2 tys. zł dodatek będzie przysługiwać pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i którzy przeprowadzają je od 16 września br. z osobami i rodzinami poszkodowanymi przez powódź.

Ta dodatkowa gratyfikacja obejmie pracowników socjalnych wypełniających swoje zadania na obszarze gmin określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1371). Wśród nich będą też pracownicy socjalni z innych samorządów, którzy zostali przeniesieni do tych gmin, aby czasowo wspierać miejscową kadrę ośrodków pomocy społecznej w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. W projekcie znalazło się również zastrzeżenie, że dodatek nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wypłata dodatków powodziowych ma kosztować budżet ok. 7 mln zł.

Kolejna zmiana w przepisach, która znalazła się w projekcie, dotyczy zasiłku powodziowego przyznawanego na podstawie art. 5 ustawy z 16 września 2011 r. Co do zasady wynosi on 2 tys. zł, ale w 2024 r. ma zostać powiększony o 1 tys. zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania zalanych pomieszczeń zajmowanych przez osoby i rodziny poszkodowanych przez powódź. Powiększenie wspomnianego zasiłku będzie kosztować dodatkowe 25 mln zł.

Ponadto w projekcie zostały uwzględnione zmiany związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 338 ze zm.) i dopuszczeniu możliwości nieprzestrzegania wybranych regulacji tego aktu prawnego na terenie gmin objętych powodzią oraz samorządów, które przyjmują do swoich placówek dzieci z obszarów klęski żywiołowej. Chodzi m.in. o art. 7 ust. 2 i 3, który stanowi, że klub dziecięcy zapewnia opiekę dzieciom, które skończyły pierwszy rok życia, a liczba miejsc nie może przekraczać 30, oraz o art. 15 i 38 wskazujące maksymalną liczbę dzieci, którymi może się zajmować jeden opiekun w żłobku, klubie dziecięcym lub dzienny opiekun. Jednocześnie w przypadku zwiększenia liczby dzieci zapisanych do placówki jej podmiot prowadzący będzie zobligowany do zgłoszenia informacji w tej sprawie do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Ponadto powinien dołączyć do niej oświadczenie potwierdzające, że jest to wynik objęcia opieką dzieci z gmin, w których była powódź. ©℗