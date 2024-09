Przygotowuję projekt budżetu. Mam wątpliwości, w jakiej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków należy ująć dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej przyznany od 1 lipca 2024 r.?

Z kontekstu podanego stanu faktycznego należy wnioskować, że chodzi o świadczenia przyznawane na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. W załączniku do ww. uchwały m.in. podano, że program ten jest adresowany do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.). A więc ma on na celu wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, którzy są zatrudnieni m.in. w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Aby prawidłowo zakwalifikować wydatki z programu, należy sięgnąć do załącznika nr 2 (Informacja z realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego), który wskazuje konkretne podziałki przeznaczone do ich rozliczenia. Konstrukcja ww. załącznika sugeruje, że właściwy do ujmowania wydatków będzie rozdział – 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia paragrafów wydatkowych. W tym zakresie właściwe będą typowe paragrafy „wynagrodzeniowe”. A więc pod uwagę należy wziąć:

par. 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,

par. 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne”,

par. 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”.

Za ww. wyborem paragrafów przemawiają co najmniej dwa argumenty.

Po pierwsze, w znaczeniu cywilnoprawnym dodatek ten stanowi składnik (uzupełnienie) wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 3 u.p.s. „Rada Ministrów może przyjąć rządowy program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie”. Przy czym w ust. 4 tego przepisu czytamy, że: „Dofinansowanie wynagrodzeń może być wypłacane także w formie dodatku motywacyjnego”. Z kolei z postanowień załącznika do ww. uchwały wynika m.in., że dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). Co ważne, dodatek motywacyjny otrzymany w ramach rządowego programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Nie może on też pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

Po drugie, w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie ma innych specjalnych podziałek klasyfikacji budżetowej dedykowanych dla ujmowania dodatków motywacyjnych dla pracowników. Dlatego należy wnioskować, że właściwe do ujmowania tego składnika wynagrodzenia będą podziałki paragrafowe przewidziane dla ujmowania wydatków na wynagrodzenia pracownicze.

I tak po stronie wydatkowej w budżecie (projekcie) środki na dodatki motywacyjne należy ujmować w dziale 852, rozdziale 85219 oraz w paragrafach „wynagrodzeniowych”, czyli 4010, 4110 i 4120. ©℗