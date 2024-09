W nowelizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie radni zobowiązali właścicieli nieruchomości do przechowywania przez co najmniej dwa lata dowodów zapłaty za usuwanie nieczystości ciekłych. Czy rada mogła nałożyć taki obowiązek?

Nie, rada gminy nie może nałożyć na właściciela nieruchomości takiego obowiązku. Pogląd ten potwierdza stanowisko wojewody zachodniopomorskiego, wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25 czerwca 2024 r. (nr P-1.4131.169.2024.K). Stwierdził on, że nałożenie przez radę gminy na właścicieli nieruchomości obowiązku posiadania (przechowywania) dokumentów w postaci umów zawieranych z przedsiębiorcą oraz dowodów płatności za te usługi nie znajduje oparcia w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.).

Wojewoda wyjaśnił, że kwestie związane z okazywaniem umów na usługi dotyczące pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych regulują przepisy zawarte w art. 6 ust. 1 i 1a u.u.c.p.g. Zobowiązują one właścicieli nieruchomości do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wykonywanych przez podmioty mające stosowne uprawnienia. Wojewoda podkreślił, że ustawodawca nie ustalił jednak okresu, w jakim właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywać takie dowody. Nie upoważnił do tego również rady gminy. Wobec powyższego rada gminy nie ma podstaw do zamieszczenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy regulacji, która zobowiązuje właścicieli nieruchomości do przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat dowodów zapłaty za usuwanie nieczystości ciekłych. ©℗