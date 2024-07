Do 9 sierpnia trwa dodatkowy nabór na dofinansowanie dla samorządów w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla uczniów.

Program "Umiem pływać". Kto może dostać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie nauki pływania dla uczniów w ramach programu "Umiem pływać" mogą składać:

jednostki samorządu terytorialnego kluby sportoweinne organizacje pozarządowe.

Jak podaje Infor.pl, zajęcia powinny być kierowane do uczniówklas I-III szkół podstawowych i muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2024 r. Ministerstwo ma jeszcze 792 210 zł do rozdysponowania na zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

Jakie są cele programu?

Z informacji zawartych w regulaminie wynika, że cele konkursu to aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program przewiduje co najmniej 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika w grupach do 15 osób.

Program "Umiem pływać". Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?