Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana.

Z założeń do tych zmian wynika, że nowe świadczenie ma być formą docenienia pracy społecznej sołtysów, którzy poza swoją zwykłą zawodową aktywnością organizują zebrania wiejskie i wykonują ich uchwały, zarządzają mieniem komunalnym i gminnym, inkasują podatki lokalne czy dostarczają nakazy podatkowe. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Ta funkcja nie stanowi jednak tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia.