Wskazano, że wniosek o zawarcie tej umowy powinien określać: imię, nazwisko (lub nazwę) bądź REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Ponadto w projekcie regulaminu zapisano, że w umowie zostanie podana częstotliwość okresów rozliczeniowych. Czy takie proponowane zapisy regulaminu są prawidłowe?

Projektowane zapisy regulaminu są wadliwe. Dyspozycja dotycząca długości trwania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie mieści się w granicach przyznanego radzie upoważnienia z art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.), gdyż nie dotyczy warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług. Określenie czasu trwania umowy należy do elementów umowy i nie można go zaliczyć do warunków i trybu zawierania umów. Treść takiej umowy podlega przepisom prawa cywilnego, a podmiot zewnętrzny ‒ rada gminy ‒ nie ma podstaw prawnych, aby na treść takiej umowy wpływać. O wadliwości analogicznych postanowień wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lipca 2020 r. (sygn. akt II OSK 536/20). Sąd wskazał, że rada gminy nie dysponuje upoważnieniem do określania warunków podpisania umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków. NSA podał ponadto (por. wyrok z 19 maja 2021 r., sygn. akt III OSK 439/21), że wolą ustawodawcy wyrażoną w u.z.z.w. było pozostawienie wielu kwestii, jakie mogą pojawić się w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem jako dostawcą usług wodno-kanalizacyjnych a odbiorcą tych usług, do rozstrzygnięcia w drodze wspólnych ustaleń pomiędzy stronami tego stosunku cywilnoprawnego, których konsekwencją będą odpowiednio uregulowane warunki umowne.