Dyrektorzy generalni niektórych urzędów administracji rządowej zdecydowali się na przyjmowanie dokumentów na wolne stanowiska pracy w formie elektronicznej. Do tej pory żelazną zasadą było, że do pracy w budżetówce trzeba było składać aplikacje w formie papierowej bezpośrednio w biurze podawczym lub kandydat musiał pofatygować się na pocztę, aby nadać przesyłkę. Eksperci nie kryją zdumienia z wprowadzania takich rozwiązań, skoro nowelizacja ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691), która wprowadza m.in. możliwość zgłaszania aplikacji na wolne stanowiska przez internet, jest jeszcze w fazie projektu. Pojawiają się zarzuty chaosu w tworzeniu prawa, a także nierównego dostępu do służby publicznej.

Wreszcie w Sejmie