Pracownicy sfery budżetowej najpóźniej do 31 marca 2023 r. muszą otrzymać za ubiegły rok dodatkowe wynagrodzenie roczne, które określane jest potocznie trzynastką. Do otrzymania tego świadczenia trzeba spełnić podstawowe wymagania, czyli co do zasady przepracować cały ubiegły rok. Bywają jednak wyjątki od tej zasady. Przełożony nie może jednak tego wynagrodzenia potraktować uznaniowo. W efekcie nie ma podstawy, aby np. wstrzymać wypłatę z uwagi na małą efektywność pracy.