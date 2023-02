Zastrzeżenia wojewody dotyczyły wskaźnika minimalnej liczby miejsc do parkowania określonego dla terenu zabudowy produkcyjnej i usługowej. W studium przyjęto następujące wskaźniki miejsc postojowych dla funkcji usługowej, w tym realizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej: dwa miejsca dla usług prowadzonych na powierzchni od 6 do 20 mkw.; trzy dla usług prowadzonych na powierzchni od 21 do 50 mkw. oraz jedno na każde rozpoczęte 50 mkw. powierzchni usług i dodatkowo trzy miejsca postojowe. Natomiast w planie miejscowym przewidziano dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową minimum: jedno stanowisko na czterech zatrudnionych na jednej zmianie; jedno na 25 mkw. powierzchni handlowej w zabudowie usługowej oraz jedno spełniające wymagania określone dla miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 15 stanowisk, lecz nie mniej niż jedno stanowisko. Wojewoda uważał, że – na podstawie studium – miejsc parkingowych w planie powinno być więcej – minimum dwa dla usług prowadzonych na powierzchni do 25 mkw.