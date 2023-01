Gminy będą mogły odkupić po cenach rynkowych węgiel nieodebrany przez mieszkańców ze składów i same go rozdysponować - mówił we wtorek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Zaznaczył, że odkupiony surowiec będzie wyjęty spod reżimu ustawy węglowej.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister wyjaśnił, że węgiel do gmin dostarczany jest w transzach po 50-100 ton m.in. dlatego, by samorządy nie zostały z zapasami węgla na składach, jeśli mieszkańcy nie zgłoszą się po zamówione wcześniej ilości. "Nie chcemy stwarzać problemów samorządom" - dodał. Pytany, czy gminy mogą zamówiony węgiel zwrócić lub odsprzedać, Rabenda powiedział, że "jeśli chodzi o zwroty, to chcielibyśmy tego uniknąć ze względów logistycznych i kosztowych". Zaznaczył natomiast, że samorządy, które mają węgiel na składach, ale nie został on odebrany przez mieszkańców, będą mogły go odkupić po cenach rynkowych i rozdysponować według własnego uznania. Wiceszef MAP podkreślił, że odkupiony węgiel będzie wyjęty spod reżimu ustawy węglowej i "gmina jako jego właściciel będzie mogła go np. spalić lub odsprzedać".(PAP) autor: Ewa Wesołowska ewes/ mk/