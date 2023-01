Sąd apelacyjny doszedł do wniosku, że wskazane zapisy nie są sprzeczne ani z art. 38 ust. 1 u.f.z.o., ani z art. 36 ust. 2 u.f.z.o. W uzasadnieniu wskazał w szczególności, że w ramach przyznanego uprawnienia do kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji osoby prowadzące kontrolę mają prawo wstępu na teren szkoły oraz prawo do wglądu do dokumentacji szkolnej. Gdyby jednak prawo kontroli wykorzystania środków publicznych miało być realizowane wyłącznie poprzez prawo wglądu w dokumentację i prawo wstępu do szkół, to ustawodawca nie zawarłby w ustawie stosownej delegacji do stanowienia przez organy przepisów określających tryb (sposób działania) przeprowadzenia kontroli.