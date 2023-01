Warto przypomnieć również art. 7 Konstytucji RP, wyznaczający tzw. zasadę legalności działania organów – wynika z niej, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa . Ta zasada jest wyznacznikiem m.in. działania organów gminy, jakimi są wójt i rada gminy. Szczególne znaczenie tej zasady jest często akcentowane w orzecznictwie sądowym. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2010 r. (sygn. akt I OSK 1453/09) podkreślono np.: „Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP w państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia”.