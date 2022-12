OBPON.org zapytał PFRON, czy jest możliwe wykazywanie i pobieranie dofinansowania na podstawie obydwu dokumentów. Jest to o tyle istotne, że na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracodawcy przysługuje wyższe dofinansowanie (1,2 tys. zł), niż gdy ma on lekką dysfunkcję zdrowotną (450 zł). Choroba psychiczna należy natomiast do schorzeń szczególnych, przy których art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przewiduje prawo do uzyskania zwiększonej dopłaty do pensji (o 600 zł, 900 zł lub 1,2 tys. zł przy odpowiednio lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).