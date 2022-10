Otrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego będzie następowało na wniosek złożony do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ekonomii społecznej. Trzeba będzie do niego dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym statuty, uchwały i regulaminy. Wojewoda będzie również sprawował nadzór nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych, w szczególności w zakresie spełniania warunków tego statusu, a także przeprowadzał kontrole – z urzędu lub na wniosek innego organu administracji. Przedsiębiorstwa będą z kolei zobligowane do składania do wojewodów rocznych sprawozdań w terminie do 31 marca następnego roku.