Sprawa dotyczyła zarządzenia nadzorczego wojewody małopolskiego, który nakazał miastu Kraków zmianę organizacji ruchu. Miała ona polegać na usunięciu wszystkich tabliczek pod znakami zakazu, które wyłączały zastosowanie zakazów do kierujących pojazdami mającymi zezwolenie zarządcy drogi (standardowa formuła na tabliczce „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządcy drogi”). Wojewoda uzasadniał ten nakaz ochroną interesu ogólnospołecznego. W uzasadnieniu wskazał m.in., że chroni interes publiczny, zbiorowy, obywatelski, przeciwstawiając go indywidualnym uprawnieniom wynikającym z przywilejów nadanych przez zarządcę drogi, do których nadania nie posiada on kompetencji.