Podobne skutki, co wprowadzenie dodatkowej, powszechnej deklaracji, mogłoby dać stworzenie centralnej ewidencji prowadzonej na potrzeby gospodarki odpadami, w której każdy mieszkaniec byłby przypisany do odpowiedniej gminy. Tu wraca jednak pytanie o sposób naliczania opłat. - Postulat obowiązkowego zgłaszania do centralnej ewidencji każdego mieszkańca w kontekście miejsca uiszczania przez niego opłaty śmieciowej ma na pewno swoje dobre strony, lecz tak naprawdę będzie możliwy do weryfikowania wyłącznie w odniesieniu do gmin, w których rozliczenie jest od mieszkańca - podkreśla Mateusz Karciarz.