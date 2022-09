Wprowadzenie takiego rejestru przewiduje ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm. Głównym celem nowelizacji jest przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji, aby jak najwięcej dzieci mogło przebywać w rodzinach zastępczych, a nie placówkach. Pomóc ma w tym nie tylko wspomniany rejestr, lecz także regulacja, zgodnie z którą powiat mający wolne miejsca w rodzinnej pieczy nie będzie mógł – co do zasady – odmówić przyjęcia dziecka pochodzącego z innego samorządu. Odmowa będzie możliwa, jeśli dzieci spoza terenu danego powiatu zajmują więcej niż 25 proc. miejsc w tamtejszej pieczy. Sprawdzać ma to sąd przed skierowaniem małoletniego do innego powiatu.