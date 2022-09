Pilotażowy program wyłączania oświetlenia ulicznego w godz. od 23 do 4 rano wprowadzi od czwartku gmina Kołbaskowo (woj. zachodniopomorskie). Na DK13 będzie świeciła co trzecia lampa – poinformowały władze gminy we wtorek.

Władze gminy Kołbaskowo (woj. zachodniopomorskie) uzasadniły wdrożenie programu wyłączania oświetlenia ulicznego od godz. 23 do 4 rano wzrostem cen energii elektrycznej o 300 proc. Reklama "Z szacunkowych wyliczeń na gorąco wychodzi nam, że zaoszczędzimy około 30 proc." – przekazała wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz we wtorek. Zastrzegła, że konkretne dane na temat oszczędności będą znane po pierwszym kwartale. "Niestety, nasze oświetlenie obejmuje też drogę krajową nr 13 i tam ze względów bezpieczeństwa nie możemy wyłączyć całości - będzie świeciła co trzecia lampa. Przy Kołbaskowie – na rondzie +biszkoptowym+ - względy bezpieczeństwa powodują, że nie będzie to również w 100 proc. ciemność, tylko jakieś elementy będą musiały pozostać" – dodała. Reklama Gminny program oszczędzania energii ma zostać wprowadzony pilotażowo na miesiąc. "Prosimy o odzew mieszkańców, zobaczymy, jak na to mieszkańcy zareagują i wtedy będziemy podejmowali dalsze decyzje" – przekazała Schwarz. Mieszkańcy gminy Kołbaskowo mogą zgłaszać uwagi co do funkcjonowania nowego systemu drogą mailową na adres biuro @ kolbaskowo.pl. Jak przekazały władze gminy, na jej terenie zameldowanych jest 13,5 tys. mieszkańców, zamieszkuje ją około 19. tys. osób. W związku z podwyżkami cen prądu oszczędności wprowadzą też władze Szczecina. Jak informowały, w tym roku nie odbędzie się miejski sylwester. "Możliwe będzie zaoszczędzenie łącznie kilkuset tysięcy złotych, które zazwyczaj pochłaniało tego typu wydarzenie" – przekazał szczeciński magistrat. W celu ograniczenia kolejnych wydatków podjęto również decyzję o zmniejszeniu ilości świątecznego oświetlenia ulic i skwerów.(PAP) autorka: Małgorzata Miszczuk