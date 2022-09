Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Stanisława Szweda na interpelację posłanki Iwony Marii Kozłowskiej (KO). Pisze w niej, że zwrócili się do niej z prośbą o pomoc dyrektorzy ŚDS z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy borykają się z problemem szybko rosnących kosztów utrzymania tych placówek, m.in. w związku ze wzrostem cen paliwa, produktów żywnościowych, materiałów biurowych i środków czystości. Dodatkowym obciążeniem budżetów ŚDS są remonty, niezbędne, aby utrzymane zostały wymagane przepisami standardy lokalowe. Do tego dochodzi stale rosnąca płaca minimalna , co powoduje, że wynagrodzenie wykwalifikowanych pracowników ŚDS w porównaniu do pensji pozostałego personelu staje się nieadekwatne do ich umiejętności i doświadczenia zawodowego. To z kolei skutkuje brakiem chętnych do podejmowania tam pracy. W związku z tą sytuacją posłanka pyta resort o możliwość podniesienia dotacji na jednego uczestnika zajęć w ŚDS bądź przyznanie im innej pomocy.