Niebawem trzeba będzie podjąć nową uchwałę w sprawie stawek za dojazdy do szkół dzieci z niepełnosprawnościami. Musimy to zrobić, bo ceny benzyny bardzo poszły w górę. Pytanie, czy w uchwale może być zapis, że ceny są weryfikowane i zmieniane według potrzeb? Czy rada może raz podjąć uchwałę, w której zobowiąże włodarza do monitorowania cen benzyny i podnoszenia zarządzeniem stawek dla osób, które dowożą dzieci? Byłoby to sprawiedliwe i znacznie usprawniło pracę.

Analiza zadanego pytania wymaga przede wszystkim uwzględnienia podstawowej zasady regulującej sposób działania organów administracji publicznej. Wynika ona z art. 7 Konstytucji RP, gdzie postanowiono, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa . Każda norma kompetencyjna musi być zatem tak realizowana, aby nie naruszała przepisów ustawy i ściśle uwzględniała treść delegacji ustawowej. Podstawowymi dyrektywami wykładni norm o charakterze kompetencyjnym są: W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że niedopuszczalne jest zarówno wykroczenie przez radę gminy poza zakres upoważnienia ustawowego, jak i nieokreślenie w podejmowanej uchwale tych elementów, które na mocy stosownego upoważnienia zostały uznane za obligatoryjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt I SA/Gd 18/22).