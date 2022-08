Takie uwagi zgłosili Pracodawcy RP do przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Stanowi on realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu samorządów oraz organizacji pielęgniarskich. Apelowały one o to, aby koszty opieki pielęgniarskiej w tych placówkach były pokrywane z pieniędzy NFZ. Ma to być możliwe dzięki wprowadzeniu przepisów, które zakładają, że DPS będzie mógł wykonywać działalność leczniczą – polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – na zasadach określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), która reguluje jej prowadzenie.