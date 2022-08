Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej, na interpelację złożoną przez posłankę Iwonę Hartwich z PO. Wskazuje w niej, że od tego roku osoby, które zrezygnowały z pracy i skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę EWK w celu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem, mogą składać w ZUS wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi 2119 zł miesięcznie. Opiekunowie nie są jednak pewni, czy ta forma pomocy finansowej jest wliczana do ich dochodu, gdy będą starać się o inne świadczenia. Może się bowiem okazać, że wtedy będą przekraczać uprawniające do nich kryterium i stracą do nich prawo