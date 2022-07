Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne. Kary nakładane na samorządy za naruszenie obowiązków dotyczących systemu oczyszczania ścieków komunalnych nie trafią do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – jak chcieli senatorowie – a do Wód Polskich, które zyskają również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, innych niż elektrownie wodne. Głównym zadaniem nowelizacji jest wdrożenie unijnej dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). Dzięki temu możliwe ma być zakończenie toczącego się przeciwko Polsce postępowania i uniknięcie kar za uchybienia. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. KB