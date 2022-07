Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, mają na celu podtrzymanie wzrostowego trendu dostępności mieszkań czynszowych i komunalnych. To duże wsparcie dla gmin odpowiedzialnych za zapewnienie potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw takie jak dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej.

Rekordowe dane za rok 2021

Rok 2021 po wprowadzeniu tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego okazał się rekordowy. Dzięki rządowym programom finansującym społeczne budownictwo czynszowe, w tym komunalne, powstanie bądź też zostanie zmodernizowanych łącznie blisko 14 tysięcy lokali mieszkalnych. Natomiast w 2022 r. możemy mówić już o prawie 6 tys. mieszkań.

Osiągnęliśmy najlepszy wynik w 15 letniej historii programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Było to możliwe dzięki przygotowanej i wdrożonej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii społecznej części Pakietu Mieszkaniowego - poinformował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Z wniosków złożonych przez samorządy gminne w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) w 2021 r. do finansowania zakwalifikowano 2.86 komunalne inwestycje mieszkaniowe. Pozwoli to na utworzenie lub zmodernizowanie 9.444 komunalnych lokali mieszkalnych. W 2022 r. mamy już 324 wnioski zakwalifikowane bądź w trakcie procedury kwalifikacji, w związku z planowanym utworzeniem bądź zmodernizowaniem 4.887 komunalnych lokali mieszkalnych.

W ramach programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2021 r. zakwalifikowano wnioski dotyczące 87 przedsięwzięć realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, obejmujących utworzenie 8.481 lokali mieszkalnych. Natomiast w 2022 r. inwestorzy złożyli już wnioski, które pozwolą na utworzenie 2.521 społecznych lokali mieszkalnych na wynajem.

Społeczny pakiet mieszkaniowy przyczynił się do prawdziwego przełomu w tym obszarze polityki mieszkaniowej państwa, dokładając także niemałą cegiełkę do aktywizacji polityki prorodzinnej, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dostępności mieszkań na rynku. Dzięki przyjętej nowelizacji, chcielibyśmy utrzymać tę tendencję, a docelowo jeszcze ją wzmocnić - podkreśla wiceminister Piotr Uściński.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowychNowelizacja pozwoli w znaczący sposób efektywniej wykorzystać dostępne na realizację programów środki, jak również pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania.

Nowe regulacje zmieniają zasady kwalifikacji wniosków w taki sposób, aby wypłata wsparcia następowała już w roku złożenia wniosku. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie, przewidzianych na dany rok, środków budżetowych.

Wprowadzają czytelne dla beneficjentów zasady limitowania środków programu BSK na dany rok. Zmiana ta pozwoli też na uruchomienie jeszcze w tym roku dodatkowego 1,2 mld zł zgromadzonych w Funduszu Dopłat (środki te pochodzą z oszczędności MRiT dokonanych na innych realizowanych w 2021 r. zadaniach).

Nowelizacja wskazuje dodatkowe źródła finansowania programów mieszkaniowych poprzez umożliwienie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, wprowadza tryb postępowania ze środkami niewykorzystanymi przez beneficjentów wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Nowe regulacje umożliwiają aktualizację kwoty udzielonego wsparcia w ramach programu BSK o 20% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku wyższych niż zakładane kosztów realizacji inwestycji oraz ustalają maksymalne stawki czynszów w zasobie mieszkaniowym finansowanym ze środków budżetu państwa.

Rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawPrzyjęta ustawa wdraża cztery rozwiązania informatyczne.

Rozwiązania, które wnosi do procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja ustawy to pakiet kompleksowych narzędzi, od dawna oczekiwanych przez branżę i przez rynek, ale także i przez obywateli - wskazuje wiceminister Piotr Uściński.

Nowe przepisy wprowadziły dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) oraz Portal e-Budownictwo.

(PAP)