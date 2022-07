Starosta wydał gminie zgodę na wybudowanie przyłącza do powstającego wodociągu dla parceli sąsiadującej z nieruchomością naszej firmy. To wymaga przejścia przez teren należący do nas i oznacza rozbiórkę parkingu dla klientów. Gmina przekazała staroście, że przeprowadziła z nami rokowania, ale faktycznie tylko przysłała nam pocztą do podpisu druk zgody na zajęcie nieruchomości. Czy można skutecznie podważyć decyzję starosty?

Tak, bo z opisu wynika, że decyzja starosty jest nieprawidłowa pod względem zarówno formalnym, jak i merytorycznym.