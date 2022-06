Wynika z niego, że obywatele Białorusi, którzy uciekli przed reżimem, oraz obywatele Ukrainy będą mogli się zwrócić o wydanie wizy do ministra spraw zagranicznych. To rozwiązanie, na którym skorzystają zwłaszcza kierowcy, którzy takich dokumentów potrzebują, by swobodnie przemieszczać się po Unii Europejskiej. Chodzi o konieczność posiadania prawa do pobytu w strefie Schengen, którego w przypadku obywateli Ukrainy nie daje legalizacja pobytu dokonana ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.).