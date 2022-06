Dodaje, że w wielu urzędach gmin z obszarami wiejskimi realizacja usług publicznych związanych szczególnie z opieką społeczną, gospodarką komunalną, oświatą, sprawami obywatelskimi, architekturą i inwestycjami odbywa się przy wykorzystywaniu prywatnych samochodów pracowników. Dochodzi do tego także techniczno-logistyczna pomoc dla uchodźców z Ukrainy. – Nasi pracownicy z reguły nie mają dostępu do samochodów służbowych, których koszty eksploatacji obciążają pracodawcę. Obecnie nisko opłacani pracownicy samorządowi masowo wypowiadają umowy na wykorzystywanie swoich samochodów do celów służbowych, nie widząc możliwości ich dotowania z niskich pensji – zaznacza, wskazując przy tym, że administracja samorządowa nie ma możliwości dopłacania pracownikom do paliwa, wzorem Poczty Polskiej czy Lasów Państwowych.