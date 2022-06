Problem wynika ze zmiany reguł gry. Od czasu, gdy 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego i innych ustaw, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz gminy są zobowiązane do dostosowania praktyki wydawania warunków technicznych przyłączania do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do tej regulacji. Wcześniej takich przepisów nie było, więc miały wolną rękę przy ustalaniu zasad ich wydawania. Obecnie treść tych dokumentów, a w konsekwencji działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, muszą być zgodne z art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.). Analiza orzeczeń sądów administracyjnych wydanych na podstawie tego artykułu pokazuje jednak, że nie wszystkim gminom udało się właściwie dostosować regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obowiązującej regulacji ustawowej. W szczególności wszelkie podejmowane przez rady gmin próby modyfikacji, uzupełnienia lub doprecyzowania reguł wynikających z u.z.z.w. poprzez przenoszenie dotychczasowo stosowanych zasad do nowo obowiązujących regulaminów są oceniane negatywnie.