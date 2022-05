Dzienny opiekun to osoba, która zajmuje się małymi dziećmi w swoim mieszkaniu lub lokalu należącym do pracodawcy (może też prowadzić działalność na własny rachunek). Zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. poz. 75 ze zm.) może on zajmować się dziećmi, które skończyły 20. tydzień życia, aż do końca roku szkolnego, w którym mają trzecie urodziny (lub czwarte, jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie malucha wychowaniem przedszkolnym).