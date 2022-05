Coraz więcej podmiotów, także w sferze budżetowej, rozważa możliwość dokonania upoważnienia w zakresie wydawania decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Dla wielu pracodawców jest to bowiem kwestia uciążliwa, w szczególności w przypadku zatrudniania dużej liczby pracowników, a co za tym idzie, napływu sporej liczby wniosków o uzyskanie dofinansowania czy zapomogi z ZFŚS. W podmiotach prywatnych pojawiają się nawet regulaminy, które w swych zapisach mają możliwość dokonania przez pracodawcę upoważnienia do administrowania ZFŚS i wydawania decyzji w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu. Czy mogłyby tak robić jednostki samorządu? Zdania w tym zakresie są podzielone, jednak w ostatnim czasie widać próby odchodzenia od ścisłej interpretacji art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przejścia do bardziej liberalnego podejścia, zgodnie z którym działalność socjalną należy traktować jak czynność z zakresu prawa pracy. A skoro tak, to również kierownicy jednostek samorządowych mogliby korzystać z instytucji upoważnienia w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych.