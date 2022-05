Tak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na apel skierowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). W piśmie wysłanym do resortu argumentowała ona, że w wielu miejscach ciężar wspierania obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, spoczywa na obywatelach, grupach nieformalnych, organizacjach oraz instytucjach pomocy społecznej. Tymczasem pracownicy tego systemu są przeciążeni do granic możliwości. Dlatego zdaniem WRZOS niezbędne jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej, dzięki której ich praca będzie wynagradzana adekwatnie do skali zadań.