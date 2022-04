Termin na jego przygotowanie dla jednostek sektora finansów publicznych został przesunięty o miesiąc, czyli do 30 kwietnia 2022 r. I choć to jest sobota, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, to z najnowszego stanowiska resortu finansów wynika, że nie można z tym poczekać do pierwszego dnia roboczego, czyli do 2 maja.

Rozporządzenie ministra finansów z 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) przedłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek sektora finansów publicznych o miesiąc, czyli do soboty 30 kwietnia 2022 r. Po tym przesunięciu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. przez organ nadrzędny wypada na niedzielę 31 lipca 2022 r. Z kolei najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania trzeba dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 r. i dokonać otwarcia ksiąg 2022 r. w jednostkach kontynuujących działalność, których sprawozdanie podlega zatwierdzeniu. Termin ten mija 15 sierpnia 2022 r., a więc w dzień wolny od pracy. Powstaje więc pytania, w jakim terminie należy wykonać dany obowiązek, gdy po przesunięciu (o miesiąc lub 30 dni) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę? Czy znajdzie tu zastosowanie ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego? Na początku warto zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów, odpowiadając na pytanie o przedłużone terminy (o miesiąc lub 30 dni) na podstawie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 572), wskazało, że „w przypadkach, kiedy terminy wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (…) - Dz.U. z 2020 r. poz. 342 wypadają w dzień wolny od pracy lub w sobotę, zastosowanie powinny mieć regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 57 par. 4 k.p.a., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą". ©℗ W tym roku Ministerstwo Finansów zmieniło jednak zdanie. Co prawda chodzi o przesunięcie terminów wynikające z innego rozporządzenia, ale dotyczy podobnych kwestii. Z przesłanej DGP odpowiedzi resortu wynika, że gdy termin na wykonanie wspomnianych obowiązków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki powinny dopełnić te obowiązki do ostatniego dnia obowiązującego terminu. W tym przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 57 par. 4 k.p.a. Stanowisko Ministerstwa Finansów z 22 kwietnia 2022 r., wydane dla DGP Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przedłużyło terminy m.in. dotyczące sporządzania, zatwierdzania i przekazywania sprawozdań finansowych także dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydłużone zostały terminy wypełnienia obowiązków określonych zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wydłużono o 30 dni m.in. termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, określony w par. 32 ust. 1 ww. rozporządzenia, jak i termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (par. 4b rozporządzenia zmieniającego); wydłużeniu uległ również termin na ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu (par. 26 ust. 3 ww. rozporządzenia). W przypadku gdy termin na wykonanie wspomnianych obowiązków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jednostki powinny dopełnić te obowiązki do ostatniego dnia obowiązującego terminu. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 57 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Magdalena Sobczak