CEEB stanowić będzie usystematyzowaną bazę danych i wiedzy na temat źródeł ciepła i spalania paliw w skali kraju. Będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz miejscem, w którym dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. Będzie również stanowić wsparcie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej, np. na podstawie zebranych w niej danych gminy będą mogły wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza. Obecnie jednym z istotniejszych problemów dla właścicieli i zarządców budynków jest uciążliwy i czasochłonny proces zamawiania przeglądu kominiarskiego oraz brak powszechnych, łatwych w obsłudze e-usług i narzędzi dostępu do informacji umożliwiających wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, sprawdzenia ich stanu technicznego czy zinwentaryzowania budynku. Dzięki Centralnej Ewidencji możliwe będzie zwiększenie liczby przeglądów kominiarskich i inwentaryzacji w skali kraju, a tym samym poprawa czystości powietrza i bezpieczeństwa ludzi w budynkach. W tym celu zakłada się systemowe oznaczanie budynków, w których nie przeprowadzono przeglądu komina, inwentaryzacji i kontroli. Rozwiązanie to pozwoli na interwencję ze strony organów administracji publicznej w miejscach powstałych w ten sposób czarnych plam i dopilnowanie wypełnienia obowiązku, a tym samym zwiększenie świadomości obywateli.