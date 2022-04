Jako główne powody ogromnych kolejek i wydłużonego czasu oczekiwania na złożenie paszportu urzędnicy wskazują: zbliżający się sezon urlopowy po obostrzeniach pandemicznych lat 2020-2021, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz obecny kryzys na Ukrainie.

- Problem ze złożeniem wniosku o paszport wynika z bardzo dużego w ostatnich tygodniach wzrostu liczby osób ubiegających się o dokument. Podobna sytuacja ma miejsce na terenie całej Polski – mówi Tomasz Wiśniewski rzecznik prasowy wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Nie jest to wzrost o 10, 20 czy 30 procent, ale nawet o kilkaset procent w porównaniu do poprzedniego roku.

- Takie zjawisko zauważamy już od 24 lutego 2022 r – dodaje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego. - Mowa tu o oddziałach ds. paszportów w Lublinie, delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz terenowych punktach paszportowych w Kraśniku i Puławach. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 17 marca 2022 r. w województwie lubelskim łącznie w sześciu miejscach zostało złożonych około 8,5 tys. wniosków, w samym Lublinie 4,8 tys. Zainteresowanie wydaniem paszportu w latach ubiegłych w analogicznym okresie było kilkukrotnie niższe – mówi rzecznik.

Oddział Paszportów w Olsztynie, pomimo pandemii otworzył się w pełni na obsługę klienta już w maju ub.r. Uruchomiony został system rejestracji klientów w kolejkomacie, jest też możliwość rejestracji wizyty on-line w ciągu miesiąca. W poniedziałki klienci przyjmowani są dłużej, do godz. 17.00. Oddział pracuje też w soboty, przygotowując wnioski do wysyłki.

Podobnie jest w Kujawsko-pomorskiem, gdzie złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego jest możliwe po uprzedniej rejestracji internetowej. Rezerwacja możliwa jest na 40 dni do przodu. Osoby chcące złożyć wniosek paszportowy mogą tego dokonać bez wcześniejszej rejestracji w siedzibie urzędu, poprzez pobranie biletu z systemu kolejkowego. Wydawanie numerów z systemu zostanie przerwane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które pobrały bilet z systemu nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy urzędu. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy już w połowie lutego br. zdecydował o otwarciu punktów paszportowych w soboty w godz. 8:00 – 15:00.

- W związku z ogromnym zainteresowaniem złożeniem wniosków, zwiększyliśmy liczbę stanowiska do obsługi klientów w oddziale ds. paszportów w Lublinie oraz planowane jest zwiększenie obsady personalnej w punkcie terenowym w Puławach – mówi lubelski rzecznik. - Ponadto, wydłużyliśmy godziny przyjęć wniosków w oddziale ds. paszportów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Uruchomiliśmy tzw. system kolejkowy dla osób nieumówionych. Wszystkie osoby, które przybędą do oddziału i pobiorą bilet z biletomatu mają gwarancję, że zostaną przyjęte – zapewnia Strzępka.

Oddział Paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

(5 punktów przyjmowania wniosków na terenie województwa) odnotował w marcu br. ponad 8-krotny wzrost ilości składanych wniosków. Dla porównania w analogicznym okresie w marcu 2021 przyjęto 1554 wnioski o paszport, a w marcu 2022 było to aż 12 860 wniosków.

W województwie kujawsko-pomorskim

W styczniu, lutym i marcu suma wniosków wynosiła 6711. W tym roku w tych miesiącach było ich już 25 493

W Oddziale Paszportów w Białymstoku

W lutym 2022 roku przyjęto 2601 wniosków, podczas gdy w marcu – 6142

W województwie lubelskim

Łącznie tygodniowo 1441 wniosków (21.02.2022r. – 28.02.2022 r.)

Łącznie tygodniowo 4752 (07.03.2022 r. – 14.03.2022 r.)

W województwie mazowieckim

W styczniu br. liczba przyjętych wniosków wyniosła 19 344, w lutym br. 28 783, a w marcu 65 843. Dzienna liczba przyjętych wniosków w kwietniu br. to 2163 wnioski, natomiast w marcu br. 2862.

- Mimo większej liczby wniosków, terminy są zachowane. Czas oczekiwania na ten dokument nie uległ wydłużeniu i wynosi maksymalnie 30 dni od momentu złożenia wniosku. - mówi Kamila Ausztol z biura Wojewody Podlaskiego.

- Podobnie twierdzi Strzępka. - Aktualnie czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego to około 3 tygodnie. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego nie ma powodów do niepokoju. Wszystkie osoby, które złożą wnioski o wydanie dokumentu, otrzymają paszporty.

Również Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokłada wszelkich starań, by obsługa wniosków przebiegała jak najszybciej. - Wzmocniono obsługę, która prowadzona jest we wszystkich dostępnych punktach i uzupełniany jest na bieżąco zapas druków – donosi zespół prasowy wojewody mazowieckiego. „Obecnie sytuacja związana z obsługą klientów stabilizuje się.”

Paszport jest dokumentem, który poza dowodem osobistym umożliwia wyjazd z Polski i przekroczenie granicy wielu krajów świata. Jego wydawaniem zajmują się wojewodowie. Biura paszportowe znajdują się w urzędach wojewódzkich oraz w specjalnych punktach na terenie mniejszych miast. Jakie dokumenty należy zgromadzić i jak uzyskać paszport dla siebie i swojego podopiecznego?

Paszport może wyrobić każdy obywatel RP, który jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli paszport ma być wydany dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - wniosek składa opiekun prawny. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku.

Istnieje jednak wyjątek. Polski obywatel może nie dostać paszportu lub można mu go odebrać – na przykład jeśli sąd lub prokuratura skieruje wniosek o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu.

Paszport to dokument, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo. Z paszportem można podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami, do której w razie przekraczania granic wklejane są odpowiednie wizy.