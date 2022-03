Radni z Leszna zwrócili się do TK z wnioskiem o zbadanie z konstytucją tych przepisów. Wskazali, że obowiązujące regulacje uniemożliwiają wydanie przepisów porządkowych, np. jeżeli ta kwestia została już uregulowana w odrębnej ustawie, ale nie jest zagrożona karą grzywny – nawet gdy jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli czy zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. – Zgodnie z art. 40 ust. 3 niedopuszczalne jest uregulowanie określonej sprawy w przepisach porządkowych i ujęcie jej jako wykroczenia także wtedy, gdy w innych przepisach zagadnienie to jest uregulowane tylko w sposób bardzo ogólnikowy, bez konkretyzacji, a w szczególności nawet bez sankcji – podkreślają autorzy wniosku.