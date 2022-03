Reklama

Najnowsze dane o liczbie przybywających do Polski uchodźców Straż Graniczna podała w mediach społecznościowych.

"Od 24.02 do Polski z Ukrainą wjechało już 1,97 mln uchodźców. Dzisiaj do godz.15 funkcjonariusze SG odprawili 30 tys. podróżnych - to spadek w porównaniu z wczoraj o ponad 14 proc. (34,8 tys.)" - czytamy na Twitterze Straży Granicznej.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Warszawy dotarło łącznie ok. 445 tys. uchodźców wojennych, z czego w stolicy zatrzymało się ok. 300 tys. Wcześniej oficjalnie w stolicy mieszkało 67 tys. Ukraińców.

"Warszawa pracuje już nad programem integracji naszych gości z Ukrainy w stolicy, nie zapominając o codziennych potrzebach mieszkańców. Stawia to przed nami zupełnie nowe wyzwania. Zadań przed nami coraz więcej - od realizacji zapisów przyjętej specustawy czyli np. nadawania numerów PESEL do wzrastającej liczby dzieci w warszawskich szkołach. Dlatego czekamy również na spełnienie obietnic rządu" – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Od środy działają dzielnicowe punkty, w których uchodźcy mogą wyrobić sobie PESEL. Pierwszego dnia zostało przeprowadzonych 1350 procedur.

Wczoraj miasto obsłużyło ruch z 13 pociągów i 51 autobusów. Od 24 lutego do Warszawy przyjechało 217 pociągów, oraz ok. 957 autobusów. W obsłużeniu tego ruchu pomagają wolontariusze. Aktualna liczba osób chętnych do pomocy przekroczyła 10 tys.(10593).

"Codziennie korzystamy ze wsparcia wolontariuszy Ochotnicy Warszawscy, to jest ta grupa w każdym wieku, bez której zapewnienie systemu opieki, szczególnie tej pierwszej pomocy byłoby niemożliwe" – powiedziała podczas czwartkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. "Wczoraj wolontariusze i służby miejskie udzieliły pomocy blisko 7 tys. osób, mniej niż w poprzednich dniach, bo napływ osób bezpośrednio do Warszawy jest mniejszy. Natomiast od początku wojny nasi ochotnicy udzielili pomocy ponad 170 tys. uchodźców" – dodała.

W miejskich obiektach zakwaterowano 1786 osób, w tym 730 dzieci. Łącznie dla uchodźców przygotowano ponad 3164 miejsc noclegowych. Tymczasem w miejskich szpitalach urodziło się już 13 dzieci uchodźczyń.

"Dlatego rozbudowujemy system pobytu i integracji, przygotowujemy pokoje dla matek z noworodkami, którym trzeba zapewnić inne warunki pobytu" – podkreśliła Machnowska-Góra.

Sami warszawiacy zgłosili już niemal 5 tysięcy mieszkań.

Każdego dnia przybywa ponad 1000 dzieci z Ukrainy w warszawskich placówkach oświatowych. Powstają nowe oddziały przygotowawcze. W 56 szkołach (46 szkołach podstawowych i 10 liceach) łącznie działa 98 oddziałów przygotowawczych. Cztery więcej niż w środę. Liczba uczniów z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w warszawskich szkołach i przedszkolach wzrosła do 8698 (o 1173 od środy) – 1952 przedszkolaków, 6015 uczniów szkół podstawowych, 721 w ponadpodstawowych i 10 w policealnych.

Od samego początku uchodźców do punktów recepcyjnych i miejsc zakwaterowania rozwożą autobusy komunikacji miejskiej. Wykonały już 881 kursów i rozwiozły niemal 32 tys. osób. W środę do przewozu uchodźców wykorzystanych było 20 autobusów, które wykonały 75 kursów przewożąc łącznie 2504 osób do lokalizacji na terenie Warszawy oraz województw mazowieckiego.

Warszawa zebrała i rozdysponowała ponad 2100 palet (ok. 1000 ton) darów. Ogromna cześć z nich już dotarła do Ukrainy m.in. do Kijowa, Charkowa, Lwowa i Równego. Najczęściej to żywność z długim terminem przydatności, artykuły higieniczne, chemię, leki, ubrania.

Od wtorku działa Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy Powiatowego Urzędu Pracy. Dotąd zarejestrowano ponad 100 uchodźców, głównie kobiet. "Pracodawcy chcący zatrudnić obywateli Ukrainy mogą to zrobić samodzielnie lub też złożyć do urzędu ofertę pracy" - przekazał ratusz.

Cały czas działa warszawska infolinia dla obywateli Ukrainy 505 700 701 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8 - 20). (PAP)

Autorki: Marta Stańczyk, Luiza Łuniewska