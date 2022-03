Reklama

Przyjęta jednogłośnie uchwała zmienia zasady wynajmowania lokali miejskich. Zgodnie ze zmianami miasto będzie miało możliwość udostępniania tzw. pustostanów na czas określony uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie zwalnia lokatorów mieszkań komunalnych od ponoszenia dodatkowych opłat w momencie, gdy przyjmą pod swój dach uchodźców.

Jak napisano w uzasadnieniu zmiany te spowodują skutki finansowe w budżecie miasta. "Zakłada się, że jednostki zarządzające lokalami będą pokrywały koszty z tytułu dostarczania mediów (opłaty za czynsz nie będą pobierane). W zależności od liczby przygotowanych lokali będzie to od 500 tys. zł do 2 milionów zł" - napisał miejski Skarbnik. "Dodatkowe wydatki zostaną pokryte z rezerw budżetowych" - dodał.

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia.

"Ta uchwała daje dwie możliwości. Możliwość dawania dla uchodźców z Ukrainy przez różnego typu ośrodki miejskie pustostanów oraz to, że mieszkańcy domów komunalnych nie będą mieli doliczanych dodatkowych opłat za to, że przyjmują Ukraińców do siebie" - skomentował wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

