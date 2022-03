Pomocy może szukać w Polsce kilkadziesiąt tysięcy dzieci bez rodziców. W Ukrainie 96 tys. jest w pieczy instytucjonalnej i ok. 64 tys. w rodzinnej (w Polsce w obu formach opieki jest łącznie nieco ponad 70 tys.). Pierwsze już trafiają do rodzin albo instytucji, wszystko dzieje się w trybie pilnym. Jak nam mówi Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, jedna grupa maluchów i opiekunów z rodzin zastępczych ewakuowanych z programów SOS w Ukrainie przekroczyła dwa dni temu w nocy granicę i jest już w Biłgoraju, to 40 dzieci, 5 rodziców zastępczych i 2 specjalistów SOS. Do Kraśnika trafiła kolejna grupa 27 osób: 21 dzieci, 4 rodziców zastępczych i 2 pracowników.