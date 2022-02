– W naszym przypadku jest to 100 tys. zł rocznie. To zbyt mało, aby pokryć koszty wynagrodzenia trzech pracowników zajmujących się przyznawaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym, a przecież do tego dochodzą jeszcze wydatki na materiały biurowe, media, usługi pocztowe – mówi Romana Gajdek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gorlicach.