Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Kompetencje te służą realizacji zadań własnych gminy, które podlegają szczególnej ochronie konstytucyjnej w świetle zasady pomocniczości, decentralizacji i samorządu terytorialnego. To członkowie społeczności lokalnych, reprezentowani przez swoich przedstawicieli wchodzących w skład rady gminy lub rady miasta, powinni decydować o nazwach ulic i placów. To radni powinni być rozliczani przy kolejnych wyborach ze swoich decyzji w tym zakresie. Ingerencja ze strony organów nadzoru powinna następować tylko wtedy, gdy rada uchybi przepisom proceduralnym w tym zakresie.