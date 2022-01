Z kolei dr Jacek Pietrzyk, ekspert spółki Atmoterm SA w zakresie gospodarowania odpadami , wskazuje, że gminy wcale nie muszą odpadów budowlanych segregować w PSZOK czy też przyjmować ich już posegregowanych. To wyjątkowa sytuacja, bo co do zasady w punktach trzeba wszystko segregować. Wprawdzie w pierwotnej wersji projektu nowelizacji ustawy czystościowej zapowiadano, że także w PSZOK będą zbierane wyłącznie posegregowane odpady budowlane, jednak od tego odstąpiono. Segregacja takich śmieci będzie obowiązkowa, ale tylko dla większych firm i dopiero od 2023 r. (na podstawie ustawy o odpadach). – Nie widzę jednak przeszkód, by gmina wprowadziła obowiązek segregacji budowlanych śmieci w regulaminie, o ile zechce – mówi Mateusz Karciarz. Przyznaje jednak, że nie zna takiej, która by to robiła. Może to się jednak okazać błędem, bo skoro odpady budowlane i rozbiórkowe przestały być uznawane za komunalne, a tym samym przestały wliczać się do poziomów odzysku i recyklingu, a to całkowicie zniechęci gminy do ich segregacji. – Ze środowiskowego punktu widzenia to fatalnie – przyznaje Jacek Pietrzyk.