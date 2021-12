Jednocześnie, mając na uwadze trudną sytuację uzdrowisk, resort zdrowia po raz kolejny wydłużył termin na dostosowanie się do standardów zapisanych w rozporządzeniu z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 496). Zgodnie z obecnymi przepisami mija on z końcem tego roku, nowelizacja wspomnianego rozporządzenia – skierowana już do ogłoszenia – przesuwa go o rok (do 31 grudnia 2022 r.). Z analiz wynika bowiem, że ok. 43 proc. wszystkich zakładów i urządzeń nie spełni wymagań w tym roku.