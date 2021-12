W ubiegłym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że w strukturach GIOŚ powstanie nowy departament, który zajmie się zwalczaniem przestępczości środowiskowej. Proces jego formowania zaplanowano na lata 2020–2022. Resort przekonywał, że do rozbijania grup przestępczych potrzebne są skoordynowane działania wielu podmiotów, m.in. organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej i organizacji społecznych. Z kolei na etapie konsultacji społecznych jest pakiet zmian w ustawach „w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej”. Zakłada on m.in. do 10 mln zł nawiązki za przestępstwo przeciwko środowisku i wyższe sankcje karne za nielegalne postępowanie z odpadami. Ponadto odpady wjeżdżające do kraju mają być objęte systemem SENT (jak obecnie paliwa).