Biuro legislacyjne Senatu również nie miało poprawek do przedłożonej ustawy. Zwróciło jednak uwagę, że w maju 2021 r. Senat wniósł do Sejmu analogiczny projekt ustawy, który w sposób niemal identyczny określał zasady i tryb zrekompensowania gminom utraconych dochodów. Różnice dotyczyły tego, że senacki projekt przewidywał, iż wnioski gmin byłby kierowane bezpośrednio do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a nie do wojewody. W celu należytego zrekompensowania gminom utraconych dochodów, przy jednoczesnym zapewnieniu prostoty obliczeń, założono też w nim waloryzację rekompensaty wskaźnikiem inflacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego jej wypłatę. Senackie przedłożenie nie przewidywało, że rekompensata będzie wliczona do dochodu podatkowego gminy uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej (co znalazło się w ustawie przyjętej przez Sejm). Samorządowcy liczą, że Senat przedstawi do ustawy przedłożonej przez Sejm dwa ostatnie rozwiązania, które proponował we własnym projekcie ustawy.