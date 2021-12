Jednak przedstawiane przez sejmową większość argumenty nie trafiały do posłów opozycji. Monika Rosa z KO, która złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, zarzucała, że nie został on stworzony w trosce o stan demografii w Polsce, ale po to, aby za 30 mln zł (taki ma być koszt utworzenia PIRD) promować konserwatywny, narodowo-katolicki model rodziny i świata. – Prezes instytutu będzie superprokuratorem, który będzie mógł żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych dotyczących rodzin. Będzie mógł brać udział w postępowaniach dotyczących przysposobień dzieci oraz dołączyć np. do postępowań rozwodowych – wyliczała. Posłanka przypomniała też, że takie uprawnienia mają teraz rzecznik praw dziecka i rzecznik praw obywatelskich, więc kolejny rzecznik nie jest potrzebny.