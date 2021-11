Ostatecznie burmistrz poinformował, że przekazał spis wyborców, ale nie wskazał daty, kiedy to zrobił. Stowarzyszenie skierowało więc wniosek o ukaranie go za bezczynność. Składa się go za pośrednictwem organu, a ten powinien przesłać go do sądu administracyjnego. Burmistrz Jastarni nie zrobił tego jednak, dlatego Watchdog Polska wystąpiła do sądu o wymierzenie włodarzowi grzywny w wysokości 400 zł.