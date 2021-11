Faktycznie systemy przedpłacowe nie są nowością, jeśli chodzi o dostarczanie energii elektrycznej, gazu czy ciepła. W tym zakresie ustawodawca nawet precyzyjnie sformułował warunki ich stosowania, co ma odzwierciedlenie w art. 6a prawa energetycznego. Zgodnie z nim przedsiębiorstwo na własny koszt może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, jeżeli odbiorca:

1) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;

2) nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło;

Inaczej sprawa ma się jednak z wodą, gdyż na temat zastosowania mechanizmu przedpłacowego w rozliczeniach z nierzetelnymi odbiorcami przepisy milczą. Nic więc dziwnego, że pojawiają się wątpliwości, czy można go stosować. Odpowiadając krótko na pytanie – nie ma przeszkód, by go zastosować, przy czym kluczowe znaczenie mają tu art. 8 i art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.z.o.ś.). Pierwszy z tych przepisów wskazuje, kiedy można wstrzymać dostawy wody dla odbiorcy, a drugi reguluje kwestie związane z uchwaleniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przy czym ust. 2 art. 3 wskazuje, że zanim dojdzie do zaprzestania dostaw wody lub zamknięcia przyłącza, „przedsiębiorstwo (…), które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu”. Nie ulega wątpliwości, że „zastępczym” źródłem poboru może być domowe ujęcie, do którego woda będzie dostarczana dopiero po wniesieniu stosownej opłaty przez jego użytkownika. Jednak zastosowanie systemu przedpłacowego będzie możliwe, jeśli stosowny zapis znajdzie się we wspomnianym już regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jak i odbiorców. Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 u.z.z.w.z.o.ś. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przygotowuje organ stanowiący JST na podstawie projektów regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Dokument przygotowany przez radę jest następnie przedstawiany organowi regulacyjnemu, a ten nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia projektu opiniuje go w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (ust. 2). Regulamin w formie uchwały jest przyjmowany przez radę gminy i stanowi akt prawa miejscowego (ust. 3 i 4). Przy czym zgodnie z ust. 5 art. 19 u.z.z.w.z.o.ś. regulamin wskazuje nie tylko prawa i obowiązki przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnego, lecz także odbiorców, „w tym: